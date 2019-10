OM: 'Broer bruid sloeg agent knock-out, familie hield lippen stijf op elkaar'

De 25-jarige Rotterdammer die afgelopen woensdag in Lopik werd aangehouden op verdenking van mishandeling van een politieagent blijft in ieder geval nog 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vandaag besloten. De man wordt verdacht van zware mishandeling.

Zwijgen

'De aangehouden verdachte blijkt de broer te zijn van de bruid', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. Het OM hekelt de opstelling van de familie binnen dit onderzoek: 'Het is overduidelijk dat de familie wist wie de agent heeft mishandeld. Desondanks hebben zij niet alleen gezwegen over de rol van de verdachte, maar ook nog eens het onderzoek bemoeilijkt door bewust tegen te werken', aldus het OM. Het onderzoek heeft volgens het OM hierdoor onnodig veel tijd in beslag genomen.

Trouwstoet

Op 30 augustus kreeg de politie in Rotterdam meerdere meldingen over een overlastgevende trouwstoet in het centrum van de stad. Toen een politieagent de feestgangers ter plaatse aansprak op hun gedrag, vertrokken zij weer met veel kabaal. Iets verderop, op de Westzeedijk, blokkeerde de stoet weer het overige verkeer.

Agent knock-out geslagen

Toen daar één van de feestgangers werd aangehouden, misdroegen de overige aanwezigen zich hevig. Daarbij sloeg één van hen de politieagent zo hard, dat deze viel en korte tijd het bewustzijn verloor. De agent heeft tot op heden nog veel last van het incident en is nog altijd niet volledig aan het werk.

Focus op opsporing

Onder leiding van een officier van justitie is een team van rechercheurs meteen een onderzoek gestart om de verdachte op te sporen. Via het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht werd meerdere malen aandacht gevraag voor de zaak. Tal van tips werden door het publiek en getuigen gedeeld met de politie. Het rechercheonderzoek leidde uiteindelijk naar Lopik, waar de verdachte woensdag in een woning werd aangehouden. Hij probeerde zich toen nog onder een bed te verstoppen maar daar trapte de agenten niet in.