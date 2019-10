Man beroofd tijdens ‘seksdate’ op Posbank

Afgelopen vrijdagavond is op de Posbank bij Rheden een man bedreigd en beroofd. 'Het slachtoffer dacht dat hij via een chatsite had afgesproken met een meisje. In werkelijkheid stonden twee mannen hem op te wachten', zo meldt de politie zondag.

Beroofd in het bos

Toen de man afgelopen vrijdagavond de Posbank op kwam rijden, kreeg hij een berichtje dat hij naar een parkeerplaats moest komen. Het slachtoffer liep het bos in en werd daar naar de grond gewerkt door twee mannen. De daders bedreigden hem met een vuurwapen. De man werd beroofd van zijn spullen.

Autosleutel meegenomen

Het slachtoffer kon niet weg omdat zijn autosleutel was meegenomen. Daardoor vonden politieagenten hem de volgende ochtend. De daders zijn in hun eigen auto vertrokken. Er is geen duidelijk signalement van de mannen.

Recherche onderzoek

'Het kan ook zijn dat je zelf in de afgelopen periode slachtoffer bent geworden, maar je tot nu toe niet hebt gemeld uit angst of schaamte. Als dat zo is roepen we je op om alsnog contact met ons te zoeken, we gaan discreet met jouw informatie om. Mogelijk kan jouw informatie helpen om ook deze zaak op te lossen. Je kunt ons bellen via 0900-8844, of als je per se anoniem wilt blijven bellen met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000', aldus de politie.