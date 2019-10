Zes tieners aangehouden na joyriding in gestolen auto

De politie hield dinsdag zes minderjarige verdachten aan nadat zij in een gestolen auto over de Karel Boddenweg reden.

Bij het zien van de politie stapten zij allemaal uit en renden weg. Tevergeefs, want de agenten hielden het zestal aan.

De agenten controleerden die middag rond 14.00 uur het kenteken, waarbij duidelijk werd dat de auto van diefstal afkomstig was. Het voertuig bleek in de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 oktober te zijn gestolen bij een woninginbraak aan de Textielstraat in Tilburg. Toen zij de politie zagen, werd de auto aan de kant gezet waarna de inzittenden, drie 16-jarige jongens en een 16-jarig meisje uit Tilburg, een 17-jarig meisje uit Breda en een 16-jarig meisje uit Teteringen, probeerden te ontkomen. De politie hield iedereen aan en bracht het zestal over naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto is in beslag genomen.

Tanken zonder te betalen

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de auto ook betrokken was bij een diefstal bij het benzinestation aan de Burgemeester Letschertweg. Hier werd die dinsdag getankt zonder te betalen. Zij deden aangifte. De drie vrouwelijke verdachten mochten later die avond het politiebureau verlaten, maar zijn nog verdachten in het onderzoek. De drie jongen zitten nog vast.