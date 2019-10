Stroomstootwapen ook in eerste helft 2019 effectief

Het stroomstootwapen is in de eerste helft van dit jaar 76 keer ingezet. Politiemensen geven aan dat zij dankzij dit wapen kunnen afzien van zwaardere geweldsmiddelen. Dreigen met het wapen is meestal voldoende. ‘Politiemensen zijn steeds beter in staat om ook dit geweldsmiddel zo effectief mogelijk in te zetten.’

De Politieacademie monitort de inzet van het stroomstootwapen. De cijfers van februari tot augustus zijn nu ook bekend. Het geweldsmiddel is in die periode 76 keer ingezet in de eenheden waar de pilot draait. Dat is 30 procent minder dan dezelfde periode in 2018. Het wapen is relatief iets vaker afgevuurd, maar de schokmodus, waarbij het stroomstootwapen tegen het lichaam wordt gedrukt om een pijnprikkel toe te dienen, is niet gebruikt. De striktere regels die naar aanleiding van de evaluatie zijn opgesteld voor het gebruik van het stroomstootwapen worden goed nageleefd, concludeert de Politieacademie.

Dreigen al genoeg

Uit de monitor blijkt verder dat in 62 procent van de gevallen dat agenten het stroomstootwapen daadwerkelijk trokken, dreigen met gebruik al het beoogde effect had. Politieagenten geven aan blij te zijn met dit extra middel, juist omdat zwaarder geweld zoals gevecht, hond en vuurwapen, achterwege kunnen blijven. Het stroomstootwapen brengt weinig tot geen letsel toe. In vrijwel alle gevallen bleef het letsel beperkt tot één of twee kleine wondjes.

Minimaal tot geen letsel

Portefeuillehouder en politiechef Frank Paauw ziet een stabilisering van de inzet van het stroomstootwapen. ‘Het toevoegen van dit wapen aan de politie-uitrusting geeft de politie op straat een extra middel om te gebruiken. Om in lastige gevaarsituaties maximaal effect te bereiken met minimaal tot geen letsel. De monitor laat zien dat politiemensen steeds beter in staat zijn om ook dit geweldsmiddel zo effectief en gedoseerd mogelijk in te zetten.’

Aanschaf stroomstootwapens

Sinds 2017 zit het stroomstootwapen als proef in de standaarduitrusting van agenten die werken in de incidentafhandeling in Zwolle, Amersfoort, Rotterdam en voorheen bij de ondersteuningsgroep Noord-Nederland. In november zal de minister zijn voorgenomen besluit ten aanzien van het stroomstootwapen met de Tweede Kamer delen, waarna het debat daarover gevoerd kan worden.