Man 10 jaar cel in voor aanslag met handgranaten op coffeeshops Delft

Vrijdag heeft de rechtbank in Den Haag een 42-jarige man tot 10 jaar celstraf veroordeeld voor aanslagen met handgranaten op twee coffeeshops in het centrum van Delft en verboden wapenbezit. Dit meldt de rechtbank Den Haag vrijdag.

Oorlogswapens

Op 17 mei 2018 heeft de man midden in de nacht samen met een ander kort na elkaar bij twee coffeeshops in Delft een handgranaat laten ontploffen. De explosies hebben een enorme schade veroorzaakt. Ook is een toevallige voorbijganger gewond geraakt. De rechtbank vindt het bijzonder zorgwekkend dat oorlogswapens als handgranaten in een dichtbevolkte stad worden ingezet. Waarom de man dit heeft gedaan, is niet duidelijk geworden. Vermoedelijk gaat het om een ruzie in het criminele milieu.

Verboden wapens

De man is vaker aangehouden met wapens. Want op 20 maart 2018 reed hij in een auto met een geladen revolver en op 12 juni 2018 met een semiautomatisch wapen, een jachtgeweer en weer een handgraat. Bij hem thuis werd nog een handgranaat aangetroffen.

Celstraf van 10 jaar

Door zijn gedrag heeft de man op een indringende manier inbreuk gemaakt op de gevoelens van veiligheid in de stad Delft en zeker ook in de gehele samenleving. Om deze redenen en ook vanwege zijn gewelddadig verleden krijgt hij een gevangenisstraf van 10 jaar opgelegd.

Medeverdachte celstraf van 21 maanden

Een man van 22 jaar is vrijgesproken van betrokkenheid bij de explosies in Delft. Het dossier bevat hiervoor onvoldoende bewijs. Hij reed op 12 juni met de andere man in de auto. Hij wist van het semiautomatische wapen en heeft geprobeerd dit wapen te verkopen. Ook heeft hij geprobeerd een getuige in zijn zaak ervan te weerhouden een verklaring af te leggen tegenover de politie. Voor de wapenhandel en het beïnvloeden van een getuige krijgt hij een gevangenisstraf van 21 maanden.