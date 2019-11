FNV: Stelseldraai jeugdzorg nodig en onvermijdelijk

De draai die ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) gaan maken in het jeugdzorgbeleid, was onvermijdelijk en nodig. Vakbond FNV juicht het inzicht, hoewel rijkelijk laat, toe dat het kabinet nu laat zien. Volgens de vakbond is het nu kwestie om snel met het hele jeugdzorgveld, zeker met de jeugdzorgwerkers en FNV, te werken aan een nieuw stelsel met structurele investeringen.

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘We zijn blij dat eindelijk, na drie jaar actie voeren met de jeugdzorgwerkers, het inzicht in Den Haag is gekomen dat het huidige beleid een race naar de afgrond was. Met kwetsbare kinderen en hun jeugdzorgwerkers als inzet. Door hun duidelijke ‘tot hier en niet verder’ is het afgelopen jaar het hele veld wakker geworden; van jeugdzorginstellingen, gemeenten, cliënten tot de hele maatschappij. Die volharding die jeugdzorgwerkers hebben laten zien, heeft dit mede tot stand gebracht. Daar ben ik trots op.’

De FNV is blij dat er na al die tijd erkenning komt, maar willen wel snel visie en concrete verbeteringen zien. Van der Aar: ‘Het gros van de sector loopt nu op zijn laatste benen en de jeugdzorg is op dit moment nog steeds een zinkend schip. De tekorten zijn groot. De snelheid in het proces moet er komen, net als de benodigde middelen.’

FNV voert al jaren actie tegen het huidige jeugdzorgbeleid. Vorig jaar kwamen jeugdzorgwerkers meerdere keren met FNV in actie in Den Haag. Ook startte de vakbond december 2018 een brede coalitie van partijen die zich zorgen maken over de situatie in de jeugdzorg, dat leidde tot het Manifest voor het Kind. Begin september staakten zelfs 5.500 jeugdzorgwerkers voor het allereerst in de Nederlandse geschiedenis. Op 15 november staat een nieuwe actie gepland om met minister Hugo de Jonge een ‘stevig gesprek’ te voeren tijdens een ontbijt voor de begrotingsbespreking. Van der Aar: ‘Deze actie gaat zeker door, omdat de stem van de jeugdzorgwerkers juist nu stevig moet doorklinken. Zij zijn te lang niet gehoord door het kabinet.’