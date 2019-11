Uitval van personeel als gevolg van stress en burn out kost jaarlijks 2,8 miljard

En de kosten blijven oplopen. Dit melden TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op de eerste dag van de Week van de Werkstress. De Nationale Enquête Arbeisomstandigheden (NEA) werd gehouden onder 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar.

In 2015 bedroegen de kosten voor verzuim wegens werkstress nog 2 miljard euro. In 2017 waren die kosten al opgelopen naar 2,8 miljard euro en de kosten voor 2108 zullen nog hoger uitvallen. Werknemers verzuimden in 2017 in totaal 10 miljoen dagen vanwege werkstress, in 2108 was dit al opgelopen aar 11 miojoen dagen. In2017 kostte dit in totaal 2,8 miljard euro voor werkgevers, wat per werknemer neerkomt op 8100 euro.

Informatieoverload

Een van de oorzaken is de enorme hoeveelheid aan berichten die dagelijks binnenkomt. Zestig procent van de werknemers maakt bijna de hele dag gebruik van pc of smartphone en 28 procent zegt stress te krijgen van de dagelijkse stroom aan binnenkomende berichten.

Een burn out is niet altijd werkgerelateerd. Veel mensen zijn ook gejaagd door hun smartphone, zo liet hoogleraar neuropsychiatrie The Compernelle eerderdit jaar weten. Wat mensen ook aan het doen zijn, ze pakken er heel vaak hun telefoon bij en multitasken.

Mascha Booy van Bye Bye burn-out vertelde tegen RTL Z: 'Mensen met een burn-out klagen over werkdruk, maar gunnen zichzelf vaak ook in hun privéleven geen rust. Als je aan het einde van een werkdag moe bent, waarom ga je dan naar een feestje of sporten? Het is niet netjes naar een werkgever toe wanneer je een burn-out krijgt omdat je leven gewoonweg te druk is.'