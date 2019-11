Operatie Alfa: drugs, geld en wapens gevonden

Onder regie van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant vonden woensdag op meerdere plekken doorzoekingen plaats in Oss en omgeving. De actie was gericht op een crimineel familienetwerk uit Oss. Drie kopstukken van het netwerk werden opgepakt door een arrestatieteam tijdens Operatie Alfa.

Na de aanhoudingen werd een woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss volledig afgesloten voor onderzoek. Op en rond het kamp, maar ook andere plekken in Oss en omgeving, werd met onder meer specialisten van Defensie en de Belastingdienst met succes gezocht naar geld, drugs een vuurwapens. Onder meer in verschillende verborgen ruimtes werden meerdere (automatische) vuurwapens gevonden. Ook werd er geld en harddrugs gevonden op meerdere plekken. De doorzoekingen gaan ook de komende dagen door op het woonwagenkamp, dat voorlopig afgesloten blijft.

Resultaten

De onderzoeksleiding wil pas op een later moment meer kwijt over de resultaten van de doorzoekingen en dat is niet zonder reden: “De doorzoekingen zijn nog bezig en een inventarisatie moet nog plaatsvinden. Het onderzoek op het kamp neemt sowieso de nodige tijd in beslag omdat wij denken dat op dit kamp de criminele activiteiten van de familie werden beraamd. Juist daarom gaan wij op deze locatie zo uitgebreid te werk.”

Mogelijke explosieven

Aan het einde van de middag werden tijdens de doorzoeking mogelijke explosieven gevonden in een verborgen ruimte: “Gelet op de risico’s die daaraan verbonden zijn, komen specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) naar het kamp. De doorzoeking gaat verder zodra dit mogelijk is.”

Verder onderzoek

Het onderzoek naar het criminele familienetwerk en de doorzoekingen gaan de komende tijd verder. Het kamp wordt intussen bewaakt. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.