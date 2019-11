Radboud Universiteit wil studenten uit Hongkong terughalen

De Radboud Universiteit adviseert studenten die voor hun studie in Hongkong zijn om de studieactiviteiten daar te staken. De universiteit vergoedt eventuele extra reiskosten naar Nederland. Dit in verband met de veiligheidssituatie rondom de universiteiten en de aankondiging van tijdelijke sluiting van meerdere universiteiten in Hongkong. Acht studenten ontvingen vandaag hierover bericht.