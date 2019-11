Sectie op dood in vijver aangetroffen man levert geen doodsoorzaak op

'De sectie op het lichaam van de overleden man die vrijdagavond in een visvijver in Echt werd gevonden, heeft nog niet geleid tot het vaststellen van een doodsoorzaak. Dit meldt de politie woensdag. 'Het slachtoffer is een man van 57 jaar met de Nederlandse nationaliteit', aldus de politie.

TGO

Op dit moment zijn er veel nog veel vragen en onduidelijkheden in het onderzoek en inmiddels is een TGO (Team Grootschalig Opsporen) opgestart. Dit opsporingsteam gaat verder met het tactische en forensische onderzoek. Ook de informatie uit het passantenonderzoek, dat zondag plaatsvond in de omgeving van visvijver in Echt en waarbij ruim 100 mensen bevraagd zijn, wordt hierin meegenomen.

België

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de laatst officieel geregistreerde woonplaats van het slachtoffer Antwerpen (België) was. Het onderzoeksteam heeft contact met de Belgische autoriteiten.

Scenario’s

Op dit moment is niet duidelijk wat er gebeurd is. Er wordt rekening gehouden met alle mogelijke scenario’s. Meer informatie kan op dit moment niet gegeven worden over het onderzoek. Het lichaam van het slachtoffer is inmiddels vrijgegeven.