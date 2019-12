Grote hoeveelheid verdovende middelen in garagebox aangetroffen

Op vrijdagochtend 6 december kregen rechercheurs informatie over de locatie en de mogelijke aanwezigheid van de verdovende middelen. In een opslagbox van het loodsencomplex aan de Schieweg in Delft werd daadwerkelijk een grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen. In deze opslagbox werden geen personen aangetroffen. Het onderzoeksteam doet nader onderzoek naar de herkomst en de betrokkenheid van personen bij deze partij verdovende middelen.