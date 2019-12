Doelgroepenteam Centrum Amsterdam verricht 1000ste aanhouding in 2019

Het doelgroepenteam, in het verleden vaak het ‘zakkenrollersteam’ genoemd, bestaat uit politieagenten van drie basisteams van het Centrum die in burgerkleding werken en zich voornamelijk richten op de straatcriminaliteit in de binnenstad. Doordat deze agenten onopvallend opereren, verrichten zij veel heterdaad aanhoudingen. Leden van het doelgroepenteam hebben een sterk oog voor opvallend of afwijkend gedrag, bijvoorbeeld het zogenaamde ‘zoekgedrag’ van zakkenrollers. Maar ook veel straatdealers, plegers van de zogenaamde voetbaltruc of auto-inbrekers worden veelvuldig aangehouden.



In de afgelopen weken werd het doelgroepenteam bovendien ingezet bij signalen van mogelijk aanstaande winkeldiefstallen in vereniging. Bij één van de inzetten in het centrum konden twee verdachten op heterdaad worden aangehouden. Daarnaast verijdelde het team, in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, een andere winkeldiefstal door een groep verdachten. Daarbij werden twee verdachten aangehouden. Één van deze verdachten had een groot kapmes bij zich. (zie foto)

188.000 euro

Ook vier andere verdachten hadden minder geluk in deze donkere maand. Zij werden door het doelgroepenteam nabij een hotel in het Centrum aangehouden op verdenking van witwassen. Bij hen werd een bedrag van ruim 188.000 euro inbeslaggenomen.

Het doelgroepenteam wist daarnaast diverse personen die gesignaleerd stonden vanwege eerder gepleegde misdrijven te herkennen en aan te houden.

2020

Inmiddels is de teller van het doelgroepenteam de 1000 aanhoudingen dit jaar gepasseerd en streeft het ernaar om ook in 2020 ruim 1000 aanhoudingen te verrichten om zo Amsterdam veilig en leefbaar te houden.

,,Het substantiële aantal aanhoudingen alsmede de kennis van het team onderstreept nog maar eens het nut en de kracht van het Doelgroepenteam. Juist in de bestrijding van overlast gevende criminaliteit in de binnenstad speelt dit team, juist door haar nauwe samenwerking met de collega’s in uniform in de stad, een zeer belangrijke rol”, aldus een politiewoordvoerder.