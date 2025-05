"Extreem zonnige en extreem droge lente was zeer zacht"

De lente was extreem zonnig met ongeveer 797 zonuren tegen 578 uur normaal. Alleen de lente van 2020 was zonniger met toen 805 zonuren. Ook was het extreem droog met slechts 66 mm tegen 159 normaal. Slechts één keer verliep de lente nog droger. De lente van 2025 was ook zeer zacht met een gemiddelde temperatuur van 10,9 graden tegen 9,9 normaal. Dit meldt Weeronline.

Aan zonuren geen gebrek deze lente. Maart was al recordzonnig met 247 zonuren tegen 150 normaal en ook in april scheen de zon veelvuldig met 261 zonuren tegen 200 normaal. Mei was weliswaar de laatste dagen minder zonnig, maar over de hele maand bezien was het opnieuw zeer zonnig met 289 zonuren tegen 227 normaal.

In totaal scheen de zon maar liefst 797 uur en dat is nipt minder dan de lente van 2020. Vijf jaar geleden scheen de zon gemiddeld over het land 805 uur. Op de derde plaats staat de lente van 2022 met 731 zonuren. 797 zonuren is ook duidelijk meer dan wat gebruikelijk is in een hele zomer, want in de zomermaanden juni, juli en augustus schijnt de zon gemiddeld over het land 657 uur.

Recordaantal zeer zonnige lentedagen

Het grote aantal zonuren leverde ook een record op. Op maar liefst 39 lentedagen scheen de zon meer dan 80% van de beschikbare tijd. Niet eerder waren er zoveel zeer zonnige dagen in de meteorologische lente. Het vorige record was 36 dagen in de lente van 2020. De lente van 2022 had in totaal 31 zeer zonnige dagen.

Top-5 van zonnigste seizoenen

In de lijsten met de zonnigste seizoenen ooit gemeten (waarin zowel lentes als zomers voorkomen), vinden we 2025 op de vijfde plaats. De zomer van 1976 noteerde met 837 uur de meeste zonuren en de zomer van 2022 had 834 zonuren. De zomer van 1947 kwam op 812 uur uit, gevolgd door de lentes van 2020 en 2025 met dus 805 en 797 uur.

Het verschil met vorig jaar was enorm groot. In 2024 hadden we de somberste lente sinds 2013 met in totaal 506 zonuren. Een verschil van bijna 300 zonuren!

Zeer weinig neerslag

Vorig jaar hadden we niet alleen een sombere lente, maar was de lente ook kletsnat. Met gemiddeld over het land 265 mm neerslag tegen 157 normaal was alleen de lente van 1983 nog natter met 282 mm.

Dit jaar was de lente kurkdroog met gemiddeld over het land 66 mm. Normaal valt in de maanden maart, april en mei samen 159 mm. Een record is dit niet, want in de lente van 2011 viel gemiddeld over het land 52 mm. In de lente van 1976 viel 68 mm en daarmee komt de lente van 2025 in de top-3 van droogste lentes ooit gemeten. De recordzonnige lente van 2020 had in totaal 85 mm neerslag.