Grote drugsvangst in woning op IJburg, drie personen aangehouden

Afgelopen dinsdag 28 mei is door de politie een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in een Amsterdamse woning aan de Erich Salomonstraat op IJburg. Dit meldt de politie zojuist.

Drie aanhoudingen

'Twee 41-jarige bewoners, alsmede een 37-jarige man die in de woning aanwezig was, werden bij de inval aangehouden. Het drietal wordt verdacht van handel of bezit van verdovende middelen. De recherche zet het onderzoek voort en sluit meer aanhoudingen niet uit', aldus de politie.

Instap

De politie deed de instap in het kader van een periodieke actie, gericht op de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit in de wijk. Waarbij rond de woning aan de Erich Salomonstraat vermoedens ontstonden dat vanuit de woning mogelijk drugs zou worden gedeald. Er is vervolgens uitgebreid zoeking gedaan in de woning door forensische rechercheurs, waarbij een grote hoeveelheid verdovende middelen werd gevonden. Deze zijn in beslag genomen.

LFO

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) onderzoeken momenteel om welke drugs het precies gaat en hoeveel aangetroffen is. Het zou mogelijk gaan om o.a. cocaïne en ketamine. Daarnaast namen de rechercheurs voor duizenden euro’s aan contant geld, weeg- en sealapparatuur en versnijdings- en verpakkingsmiddelen in beslag.

Bestuurlijke rapportage

De politie maakt een bestuurlijke rapportage op voor de gemeente. Dit kan leiden tot bestuurlijke maatregelen tegen de twee 41-jarige bewoners. Met deze vondst is er weer een grote hoeveelheid harddrugs uit het circuit gehaald. Drugs zorgen voor criminele aanwas, geweld en voor ondermijnende criminaliteit. In de drugshandel gaan gigantische geldbedragen om. De handel ontwricht wijken, gezinnen en buurten. Onze grootste zorg is dat in kwetsbare wijken jonge jongens het grote geld van de criminaliteit in worden gezogen.