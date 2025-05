Jonge scooterrijders betalen bijna 6 keer zoveel voor verzekering als dertigers

Grote verschillen tussen steden en leeftijden

Niet alleen de leeftijd, maar ook de woonplaats weegt zwaar mee bij de premie. In Amsterdam betaalt een 16-jarige €277,80 per maand voor een WA-scooterverzekering. Een 30-jarige komt daar weg met slechts €40,27. In Dronten liggen de premies lager, maar de verschillen blijven groot: €127,71 voor een 16-jarige tegenover €19,47 voor een 30-jarige.

Steeds meer jongeren frauderen met scooterverzekering

Die hoge premies zorgen voor gesjoemel. Verzekeraar Univé vermoedt dat bij 1 op de 5 aanvragen een ouder als verzekeringnemer wordt opgegeven, terwijl de scooter in werkelijkheid door de jongere wordt bestuurd. Dat gebeurt bewust om de premie te drukken. Onder 16-jarigen gaat het zelfs om 40% van de aanvragen.

Deze vorm van fraude, ‘fronting’ genoemd, heeft serieuze gevolgen. De verzekering wordt ongeldig en wie schade rijdt, krijgt niets uitgekeerd voor de eigen scooter. En als er schade is aan anderen? Dan draait de jongere, en vaak ook de ouders, zelf op voor de kosten. Om misbruik tegen te gaan, verhoogde Univé eerder al het eigen risico bij fraude naar €1000.

Waarom is de premie voor jongeren zo hoog?

De verklaring is simpel: jongeren veroorzaken vaker schade. Verzekeraars rekenen dat verhoogde risico door in de premie. De verleiding om de verzekering op naam van een ouder te zetten, en zo honderden euro’s te besparen, is daardoor groot. Maar het risico op ontdekking en de financiële gevolgen daarvan wegen niet op tegen het voordeel.

Oproep aan jongeren en ouders: wees eerlijk

“Een scooter op naam van een ouder verzekeren lijkt slim, maar het is goed om te beseffen dat je dan mogelijk niet verzekerd bent en kunt opdraaien voor hoge kosten. Daarnaast heeft dit andere vervelende neveneffecten, omdat je effectief verzekeringsfraude pleegt.” zegt Jeremy Broekman, expert schadeverzekeringen bij Overstappen.nl “Zodra er schade is, sta je met lege handen. We adviseren jongeren en ouders om altijd eerlijk te zijn over wie de hoofdbestuurder is. Alleen dan ben je écht verzekerd.”