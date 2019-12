Drugs en illegaal vuurwerk in auto aangetroffen tijdens routinecontrole

Tijdens een routinecontrole op de Oranjestraat in Terneuzen heeft de politie afgelopen nacht in een auto een partij softdrugs en illegaal vuurwerk aangetroffen. De 18 jarige bestuurder en de 17 jarige bijrijder uit Hoek werden aangehouden.

Agenten surveilleerden vannacht omstreeks 02.00 uur in hun dienstauto over de Guido Gazellestraat. Ze werden gepasseerd door een auto met twee inzittenden. De dienders besloten een controle in te stellen. Ze gaven op de Oranjestraat een stopteken waaraan werd voldaan. Opvallend was dat beide inzittenden, jonge mannen, ongevraagd direct uitstapten. Een van de politiemensen zag in het bestuurdersportier enkele gripzakjes met hennep en op de achterbank meerdere dozen illegaal vuurwerk liggen. De bestuurder en de bijrijder werden daarop aangehouden.

Henep, hasj en nitraten

Uiteindelijk werd bijna 400 gram hennep, 60 gram hasj, en 2,5 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Het ging om 6 dozen met elk 20 nitraten. Verder werden nog een wegschaal, ongebruikte gripzakjes en drie messen in beslag genomen.