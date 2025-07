Aantal incidenten met nepagenten blijft stijgen, start landelijke campagne

Het aantal incidenten waarbij ouderen worden opgelicht door criminelen die zich voordoen als agent blijft stijgen. De teller staat voor het eerste halfjaar van 2025 al op 6496 incidenten. In heel 2024 werden 8329 incidenten met nepagenten geregistreerd. De politie en Omroep MAX slaan de handen ineen om ouderen te waarschuwen voor nepagenten; oplichters die zich voordoen als iemand van de politie. Vooral ouderen zijn het slachtoffer van deze babbeltrucs. ‘We waarschuwen hen met een landelijke campagne voor deze oplichters met onze slogan: “Is het een nepagent, of is het oké? Check het via 112!”, aldus Sybren van der Velden Walda van de politie.

Heterdaad

De politie adviseert mensen die mogelijk nepagenten aan de deur hebben om 112 te bellen ter controle én om sneller actie te kunnen ondernemen. ‘De kans dat we deze nepagenten op heterdaad kunnen aanhouden wordt daarmee groter', aldus Van der Velden Walda. Omdat de politie nooit bij mensen aan de deur komt om waardevolle spullen in bewaring te nemen, is de kans dat het om een babbeltruc gaat heel groot.

Schade

‘Dagelijks registreren we landelijk zo’n 35 babbeltrucs met nepagenten. Veel slachtoffers doen uit schaamte geen aangifte, dus het werkelijke aantal slachtoffers is nog veel groter. Deze vorm van oplichting heeft grote financiële en emotionele impact op de slachtoffers en schaadt daarnaast het vertrouwen in de politie. Daarom gaan we samen met Omroep MAX de strijd aan tegen deze laffe werkwijze’, zegt Van der Velden Walda. ‘Dat doen we bewust bij de start van de zomervakantie. De familie is dan vaker afwezig en kan hen niet helpen of adviseren als er een nepagent voor de deur staat of stond.’

Werkwijze

Nepagenten bellen vaak eerst op om hun komst aan te kondigen of kunnen gebruik maken van een brief. Ze vermelden dan (gewapende) inbraken in de buurt en direct gevaar voor de ouderen om hier ook slachtoffer van te worden. Om hen daar zogenaamd tegen te “beschermen”, willen de criminelen uit voorzorg hun waardevolle eigendommen vast bij de ouderen thuis ophalen om deze ”veilig te stellen”. Ze gebruiken daarbij soms namen van agenten of (delen van) het uniform. ‘De politie komt echter nooit langs om waardevolle spullen zoals sieraden, geld en bankpassen met pincodes op te halen’, benadrukt Van der Velden Walda.’

Slachtoffers overdonderd

Mae Scheurink, wijkagent in de gemeente Oude IJsselstreek: ‘Ouderen zijn heus niet naïef, maar het probleem is dat ze worden overdonderd door zo’n crimineel aan de voordeur. Als wij later naar die melding gaan, moeten we praten als Brugman om de mensen te overtuigen dat wij wél van de politie zijn. Hun vertrouwen in de politie is op dat moment volkomen geschaad.’

Check via 112

‘Is het een nepagent of is het oké? Check het via 112’ is daarom het advies van de campagne. Deze boodschap staat ook centraal in de campagnespots die vanaf vrijdag 11 juli te zien en horen zijn in de reclameblokken van de publieke en commerciële zenders. Daarnaast zenden diverse tv- en radioprogramma’s van MAX de spot uit. Ook is bij het MAX-magazine deze maand een flyer gevoegd met informatie om ouderen te waarschuwen en tips te geven wat zij kunnen doen tegen deze babbeltrucs. De politie adviseert senioren om deze flyer aan de binnenkant van hun voordeur te plakken. Ook wijkagenten verspreiden deze flyer onder de doelgroep.

Samenwerking MAX

Jan Slagter laat over de samenwerking weten: ‘Wij krijgen vanuit onze achterban hier regelmatig vragen over en horen ook de verhalen over deze vorm van oplichting. Dat zijn echt enorm schrijnende verhalen. Hoe kun je iemand dit aandoen en al helemaal een kwetsbare oudere? Mensen moeten worden gewaarschuwd en de daders moeten worden gestopt! Dus ik ben blij dat MAX en de politie de handen ineenslaan, dit samen oppakken en hier aandacht voor vragen.’