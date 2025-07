Marc Kuipers wordt per 1 januari 2026 de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

'Voortbouwen op wat er staat'

Marc Kuipers: ‘Onze veiligheid is voor iedereen, samen dragen wij er verantwoordelijkheid voor. In deze tijd van hybride dreiging is samenwerking essentieel: tussen overheid, professionals en samenleving, nationaal en internationaal. Daar wil ik mij vol overtuiging voor inzetten. Het is een voorrecht om leiding te gaan geven aan het betrokken en deskundige team van collega's van de NCTV, dat zich dagelijks inzet voor onze nationale veiligheid. Met mijn ervaring in nationale veiligheid, internationale samenwerking en organisatieontwikkeling wil ik voortbouwen op wat er staat – en samen verder werken aan een open en weerbaar Nederland.’

Consul-generaal in Osaka

Mr. M.J. (Marc) Kuipers is sinds 2021 consul-generaal in Osaka, Japan voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij inspecteur-generaal bij de Inspectie SZW, nu de Nederlandse Arbeidsinspectie. Eerder was hij onder andere plaatsvervangend directeur-generaal bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), en werkte hij in verschillende managementfuncties, onder meer als directeur Dienst Justis, bij het ministerie van Justitie. Marc studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht.

Procedure

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.

Pieter-Jaap Aalbersberg

Kuipers volgt Pieter-Jaap Aalbersberg op die per september stopt als NCTV. De huidige plaatsvervangend NCTV Wieke Vink treedt tot 1 januari 2026 op als waarnemend NCTV.