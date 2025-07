Phishing-callcenter aangetroffen op vakantiepark Hellevoetsluis

160.000 euro aan cryptovaluta, twee voertuigen, achttien gegevensdragers, dure designerkleding en luxe horloges. Dat is wat de politie onder andere in beslag heeft genomen bij een inval op dinsdagochtend op een vakantiepark in Hellevoetsluis. De politie stuitte op een actief ‘phishing-callcenter’ in de recreatiewoning. De vakantielocatie kwam in beeld tijdens een onderzoek van het Rotterdamse Team Cybercrime.

De politie heeft dinsdag 8 juli drie mannen en twee vrouwen aangehouden in een pand op een vakantiepark in Hellevoetsluis. Zij worden verdacht van phishingsactiviteiten. Zij werden op heterdaad betrapt en aangehouden. De politie heeft de recreatiewoning doorzocht. Ook een aantal andere panden die naar voren kwamen in het onderzoek zijn doorzocht. De politie heeft veel inbeslaggenomen. Van grote (crypto)geldbedragen tot voertuigen, heel veel designerkleding en dure horloges.

De verdachten

Het gaat om een 31-jarige man uit Capelle aan den IJssel, een 31-jarige man uit Den Haag, een 26-jarige man uit Rotterdam en twee vrouwen (23 en 25) zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Status erg belangrijk

Een rechercheur van het Team Cybercrime Rotterdam: “En zoals zo vaak bij deze verdachten zien we dat het laten zien van je ‘verkregen rijkdom’ heel belangrijk is. Dat zien we onder andere aan de hoeveelheid designerkleding die we in beslag hebben genomen. Het gaat om status. De verdachten vergeten het leed wat ze veroorzaken. Rondlopen in dure schoenen of met een dik horloge is niet heel stoer als je het geld afhandig hebt gemaakt van iemand die je oma of opa had kunnen zijn’.

Bankhelpdeskfraude

Bij bankhelpdeskfraude worden slachtoffers benaderd via e-mail, sms’jes, WhatsApp-berichten en vervolgens - via een phishinglink - naar een nagemaakte (bank)website geleid. De gegevens die slachtoffers daar invullen (waaronder een telefoonnummer) worden vervolgens misbruikt. Slachtoffers worden gebeld door een zogenaamde bankmedewerker of een medewerker van een zogenaamd fraude bestrijdingsteam met de mededeling dat er gefraudeerd wordt met hun bankrekening en dat de (bank)medewerker hen kan helpen. Bankrekeningen worden vervolgens genadeloos geplunderd.