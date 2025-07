Verdachte dodelijke schietpartij Brussel in Rotterdams hotel aangehouden

Afgelopen woensdag 9 juli heeft de politie omstreeks 17.00 uur een verdachte uit België aangehouden in een hotel in Rotterdam. 'De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Brussel op donderdag 5 juni, waarbij een dodelijk slachtoffer viel', zo meldt de politie vrijdag.

Wijk Anderlecht in Brussel

Op donderdagochtend 5 juni vond een schietpartij plaats in de buurt van het Westland Shopping Center in de Brusselse wijk Anderlecht. Daarbij is een 49-jarige man om het leven gekomen. Twee verdachten vluchtten op een step. De Belgische politie startte een opsporingsonderzoek.

Hotel

Het spoor van een van de verdachten leidde naar Nederland. De Belgische politie vroeg op 9 juli de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies om de verdachte op te sporen en aan te houden. Binnen enkele uren kwamen rechercheurs de verdachte op het spoor. De Dienst Speciale Interventies kon de man woensdagmiddag aanhouden in een hotel in Rotterdam.

Verzoek tot overlevering

De man zit vast. Hij is aangehouden op grond van een Europees Arrestatiebevel (AEB) en de Belgische autoriteiten hebben inmiddels om overlevering verzocht. Overleveringsverzoeken binnen de Europese Unie lopen altijd via het Internationaal Rechtshulpcentrum (IRC) van het Openbaar Ministerie in Amsterdam en via de Amsterdamse rechtbank. 'De man zal vandaag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank die zal beslissen of de man in overleveringsdetentie zal worden geplaatst', aldus de politie.