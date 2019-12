Steeds meer mensen doen een kentekencheck, maar waarom eigenlijk?

Een kentekencheck is erg makkelijk en handig. Het is dan ook logisch dat steeds meer mensen hier gebruik van maken. Maar wat is een kentekencheck nu precies en wat kun je ermee?

Wanneer je een kentekencheck doet, krijg je een overzicht met allerlei gegevens van de auto. Dit kan erg handig zijn, bijvoorbeeld als je een auto wilt kopen of je eigen auto wilt verkopen en niet precies weet hoeveel de auto waard is. Bij het bepalen van de dagwaarde wordt er gekeken naar het aantal gereden kilometers, de leeftijd, de conditie en het onderhoud van de auto. Wij hebben voor je op een rijtje gezet waarom je een kentekencheck kunt doen.

De juiste informatie

Het grootste voordeel van een kenteken check is dat je gelijk toegang hebt tot de juiste informatie. De meeste mensen gebruiken het vooral om de dagwaarde te achterhalen en te checken of dat wat de verkoper zegt ook echt klopt. De informatie die je krijgt via een kentekencheck is erg nauwkeurig en altijd up to date. Je krijgt informatie over het aantal eigenaren, of de auto wel eens gestolen is geweest, informatie over de voertuiginspectie en ga zo maar door. Je kunt je voorstellen dat deze informatie erg handig en waardevol is op het moment dat je een auto wilt gaan kopen.

Snel toegang

Een groot voordeel van een kentekencheck is dat je heel snel toegang hebt tot de juiste gegevens. Stel dat je een auto wilt kopen via een autowebsite. In de meeste gevallen zie je dan direct het kenteken van de auto. Met een aantal klikken beschik je over alle informatie die je nodig hebt. Je hoeft niet eens naar de verkoper toe en je weet al een hele hoop over de auto. Je kunt gelijk checken of de informatie uit de advertentie overeenkomt met de informatie uit de kentekencheck.

Een gratis kenteken check

Een ander voordeel is dat een kentekencheck gratis is. Tenminste, als je een aantal basisgegevens in wilt zien kom je al een heel eind met een gratis check. Op het moment dat je een uitgebreid rapport met alle informatie in wilt zien moet je wel iets betalen. Dit is natuurlijk geen probleem want de informatie die je hier uit kan halen is ontzettend waardevol. Vooral als je een tweedehands auto gaat kopen is het altijd goed om van te voren even een kentekencheck te doen.