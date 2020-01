Politie vermoedt brandstichting auto's Haagse flat, 12 gewonden

De brandweer in Den Haag heeft woensdagavond rond 19.45 uur haar handen vol gehad aan zeven auto’s die in brand stonden onder een flat aan de Laan van Wateringse Veld. 'Bij de brand raakten twaalf personen gewond waarvan drie zwaargewond. Tientallen bewoners van het erboven gelegen appartementencomplex zijn door de brandweer geëvacueerd', aldus de politie die vermoedt dat het om brandstichting gaat.

Rookinhalatie

Twee politieagenten zijn in verband met rookinhalatie nagekeken door een ambulance. Er is ook nog een kat overgedragen aan de dierenambulance. Na de melding kwam de hulpverlening direct op gang. Het deels overkapte parkeerterrein bevindt zich onder het appartementencomplex en kan via de Dublinweg bereikt worden. Op de parkeerplaats bleken meerdere voertuigen in de brand te staan.

Veel rook

Bij de brand kwam veel rook vrij, omdat de auto’s onder een overkapping van een flatgebouw stonden, blokkeerde de rook de vluchtweg van de bewoners. Boven het parkeerterrein zijn drie etages aan woningen. De brandweer ontruimde het hele gebouw en de bewoners zijn met bussen van de HTM vervoerd naar een tijdelijke opvanglocatie. De Laan van Wateringse Veld is gedurende het incident afgesloten geweest voor al het verkeer.