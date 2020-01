Dief probeert gestolen spullen terug te verkopen aan eigenaar

Dief alsnog aangehouden

Het slachtoffer belde de politie nadat hij een telefoontje had gehad van een man die aangaf zijn spullen te hebben, maar wel terug wilde geven voor een bepaald bedrag. In overleg met de Officier van Justitie planden agenten een actie.

Bekende van de politie

Toen zij zagen dat de verdachte de gestolen spullen overhandigde nadat het slachtoffer geld had betaald, hielden ze de Gorinchemmer aan. Het bleek geen onbekende van de politie te zijn. Hij is overgebracht naar het cellencomplex in Dordrecht. De recherche doet onderzoek naar deze zaak.