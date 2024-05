Oekraïense militairen in Nederland opgeleid voor onderhoud F-16’s

10 Oekraïense militairen hebben in Nederland een opleiding afgerond voor het onderhoud van F-16-jachtvliegtuigen. 'Nederland heeft toegezegd minstens 24 F-16’s beschikbaar te stellen aan Oekraïne. Die moeten ook worden onderhouden', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Helm

'De Oekraïners bekwaamden zich in het onderhoud van alle voor de jachtvlieger belangrijke onderdelen. Denk aan de helm, de zuurstofsystemen en parachutes aan boord', aldus het ministerie.

Survival pack

De training omvatte ook de samenstelling en inspectie van het survival pack. Hiermee kan de vlieger zich na een noodlanding enkele dagen in leven houden. Er zitten onder meer voedsel en medicijnen in. De trainees zijn door hun opleiding voorbereid op alle mogelijke risico’s van een F-16-missie. Daardoor worden uiteindelijk ook Oekraïense vliegers beter beschermd.

Vertrouwen op kennis en kunde

Het lestraject is opgezet door het cluster Vlieg Veiligheidsuitrusting (VVU). Een betrokken medewerker benadrukt het belang van de opleiding. “F16-vliegers leggen eigenlijk hun leven in handen van de militairen die het toestel onderhouden. Op het moment dat ze opstijgen weten ze dat ze kunnen vertrouwen op de kennis en kunde van deze mensen en het toestel in orde is.”

Trainingscentrum

Nederland is ook mede-initiatiefnemer van het Europese F-16 trainingscentrum (EFTC) in Roemenië. Er zijn inmiddels 11 F-16’s ter beschikking gesteld aan het EFTC.