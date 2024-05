Amsterdammer (19) aangehouden als vermoedelijke gebruiker van chat-account 'Willem K.'

Reeks explosies Alkmaar

Vorige week dinsdag werd in Opsporing Verzocht en Bureau NH aandacht besteed aan het onderzoek naar een reeks explosies in Alkmaar. In dit omvangrijke onderzoek zijn al vijftien verdachten gearresteerd.

Criminele netwerken

In Opsporing Verzocht en Bureau NH gaf de politie uitleg over de hiërarchie binnen dergelijke criminele netwerken. De opdrachtgevers, die aan de top staan, blijven vaak buiten schot. De uitvoerders zijn over het algemeen jongens tussen de 14 en 20 jaar oud. Zij zijn gelokt met beloofde beloningen, meestal variërend van 1.500 tot 2.000 euro, maar in de praktijk krijgen ze vaak niet of veel minder betaald.

'Willem K' en 'Klaas Vaak'

'Uit app-contacten blijkt dat twee van zulke opdrachtgevers of tussenpersonen in dit onderzoek bekend staan als 'Willem K' en 'Klaas Vaak.' De 19-jarige Amsterdammer, die vermoedelijk achter het chat-account 'Willem K.' zit, is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit vast. Daarnaast is het onderzoeksteam ervan overtuigd dat de gebruiker van het account 'Klaas Vaak' op korte termijn geïdentificeerd zal worden', aldus de politie.