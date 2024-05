Meervoudig International Lieke Martens zet punt achter carrière

'Geen verrassing'

'Voor mij kwam het niet als een verrassing', reageert Andries Jonker. 'Voor Lieke waren de Olympische Spelen het ideale moment om afscheid te nemen. Toen dat plan in februari na de verloren Nations League Finals in het water viel, heeft ze me laten weten dat het EK van 2025 voor haar te ver weg is en dat ze haar plek bij Oranje graag aan een ander beschikbaar stelt. Op mijn verzoek komt ze ons de komende interlandperiode nog één keer helpen. Ze heeft een fantastische loopbaan gehad. Ze is een geweldig uithangbord voor het Nederlandse vrouwenvoetbal en enorm voorbeeld voor veel jonge meisjes. Dus ik hoop dat het voor haar een mooi afscheid wordt.'

Persoonlijk bericht van Martens

Martens liet vandaag via social media weten na de wedstrijden tegen Finland afscheid te nemen. 'Lieve Oranjefans, graag wil ik jullie laten weten dat de komende twee wedstrijden met de OranjeLeeuwinnen mijn laatste wedstrijden zullen zijn in Oranje. Hierna zal ik, weet ik nu al, met pijn in m’n hart afscheid nemen van jullie. Ik zal proberen extra te genieten van alles maar zal vooral, zoals altijd, alles geven om een mooi resultaat neer te zetten met ons team. Ik hoop veel van jullie te zien volgende week vrijdag!', aldus Martens.

Eerste uitnodiging Veerle Buurman

Naast Lieke Martens keren ook Jackie Groenen en Daphne van Domselaar terug in de selectie. Deze bestaat uit 26 speelsters, waarbij PSV’ers Veerle Buurman, Gwyneth Hendriks en Nina Nijstad als extra speelsters zijn opgeroepen. Voor de 18-jarige Buurman is het haar eerste uitnodiging voor Oranje. 'We hebben in het verleden ook al vaker extra speelsters uitgenodigd omdat we de behoefte voelen om veel speelsters in beeld te hebben. Veerle Buurman maakt een prima indruk in de tweede helft van het seizoen. En we zijn heel benieuwd wat ze laat zien op dit niveau', aldus Jonker.

EK-kwalificatie

Oranje speelt op vrijdag 31 mei eerst een thuiswedstrijd tegen Finland. Dit duel wordt om 20.45 uur afgetrapt in het Sparta Stadion in Rotterdam. Op dinsdag 4 juni om 18.00 uur (Nederlandse tijd) staat vervolgens de uitwedstrijd op het programma in het Finse Tampere. Beide duels zijn live te zien bij de NOS.

De laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden worden gespeeld in juli. Op vrijdag 12 juli staat een thuiswedstrijd tegen Italië op het programma en op dinsdag 16 juli speelt Oranje een uitwedstrijd tegen Noorwegen. In aanloop naar deze interlandperiode zal het Nederlands elftal een aantal trainingsstages beleggen. Hierin zal Oranje twee besloten trainingswedstrijden spelen tegen Oranje onder 19 en Engeland.

Programma EK-kwalificatie

Datum Wedstrijd Locatie

Vrijdag 31 mei 2024, 20.45 uur Nederland - Finland Sparta Stadion, Rotterdam

Dinsdag 4 juni 2024, 19.00 uur Finland - Nederland Tammelan Stadium, Tampere

Vrijdag 12 juli 2024 Nederland - Italie nnb

Dinsdag 16 juli 2024 Noorwegen - Nederland nnb