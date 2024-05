Defensie vergroot veiligheid helikopters met betere zelfbescherming

NH90, Apache en Chinook

'Het gaat om de NH90 maritieme gevechtshelikopter, de Apache-gevechtshelikopter en de Chinook-transporthelikopter. Daarmee wil Defensie de veiligheid van de helikopters en hun bemanning vergroten en de effectiviteit van de operaties waarborgen', aldus staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Essentieel

Defensiehelikopters zijn essentieel voor militaire operaties. De krijgsmacht zet ze wereldwijd in. Daarbij kunnen ze binnen het bereik komen van vijandelijke luchtafweersystemen. Denk aan infrarood- of radargeleide raketsystemen en geleide luchtdoelartillerie. Deze wapensystemen zijn steeds geavanceerder en de huidige zelfbeschermingssystemen voor helikopters mogen hier niet bij achterblijven. Gezien de verslechterde internationale veiligheidssituatie is het belangrijk dat Defensie deze systemen verder verbetert.

Operaties in de kuststrook

De NH90 voert vooral operaties uit boven zee en land, in de zogeheten brede kuststrook. De dreiging in deze gebieden komt vooral van radargeleide wapensystemen. De helikopter heeft dus een moderne radarwaarschuwingsontvanger nodig. Maar ook een verbeterd systeem met maatregelen tegen radargeleide raketten. Dat brengt de raketten in verwarring en leidt deze weg van de helikopter.

Amfibische transporthelikopter

Nederland gebruikt de NH90 niet alleen als maritieme gevechtshelikopter maar ook als amfibische transporthelikopter. Daar is geen bestaand zelfbeschermingssysteem voor beschikbaar. Defensie schaft daarom een losstaand modulair systeem aan. Naar verwachting koopt de organisatie hier militaire software voor die zelf kan worden aangepast.

Missies boven land

De Apache wordt ingezet tijdens missies boven land, bij conflicten in landelijk en stedelijk terrein. Deze helikopter kan niet alleen door radargeleide maar ook door infrarood-geleide raketten worden bedreigd. Behalve met een radarwaarschuwingsontvanger, moet de Apache daarom uitgerust zijn met een laser die infraroodgeleide raketten stoort en misleidt. Defensie onderzoekt of dit systeem bij de Amerikaanse overheid kan worden aangeschaft. Voor de Chinook verwerft de organisatie een systeem dat zorgt voor verbeterde bescherming tegen geleide raketten met infrarood-zoekkoppen. Defensie streeft er naar om materieel te kopen dat aansluit bij dat van internationale partners, zonder dat dit ten koste gaat van de eigen operationele effectiviteit.

Industriële Participatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt of Industriële Participatie mogelijk is bij deze verwervingstrajecten. Bij een bestelling in het buitenland wordt het buitenlandse bedrijf daarbij verplicht om orders te plaatsen bij Nederlandse producenten. Dit verbetert de marktpositie van Nederlandse bedrijven op de defensiemarkt.