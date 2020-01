Brand in busje bij bij PI Zutphen lijkt uitbraakpoging

De politie is vanochtend met meerdere eenheden ter plaatse gegaan bij de Penitentiaire Inrichting (PI) in Zutphen. Rond 10:50 uur kreeg de politie een melding van een brandend busje dat op het terrein van de instelling stond. Het lijkt erop dat er een georganiseerde uitbraakpoging is gedaan.

Meerdere personen hebben geprobeerd om in te breken, maar die poging is verijdeld. De politie is direct op zoek gegaan naar deze personen. Daarbij is nauw samengewerkt met de Duitse politie, de Landelijke Eenheid, recherche, de Dienst Speciale Interventies (DSI) en de Koninklijke Marechaussee. Diezelfde middag zijn vier personen aangehouden. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij deze vermoedelijke uitbraakpoging.

Bij de PI is het gebied ruim afgezet geweest door bewapende agenten. Dit voor de veiligheid van de situatie en het onderzoek dat gaande was. Ook is er een politiehelikopter ingezet.

Geruchten

De politie hoort veel geruchten over wie de personen zijn die hebben geprobeerd uit te breken en hoe ze dat hebben gedaan. Op dit moment doet ze daar onderzoek naar en kan ze geen mededelingen doen. Er is niemand ontsnapt uit de gevangenis.

Brandweer

De brandweer werd zondagochtend ook met spoed opgeroepen vanwege een brand in een busje dat op het terrein bij de Penitentiare Inrichting Achterhoek in Zutphen stond. De brand, waarbij veel rook vrijkwam, is inmiddels geblust.

De politie ging massaal ter plaatse en was met zo'n tien wagens aanwezig op en rond het terrein van de gevangenis.