Verdachten ontsnappingspoging bij gevangenis Zutphen komen uit Frankrijk

De verdachtyen hebben een Noord-Afrikaanse achtergrond. Dit hebben bronnen rond het onderzoek tegenover het AD bevestigd. Zondag werden vier verdachten na een achtervolging aangehouden. Ze hadden geprobeerd met een busje de poort van de gevangenis te rammen. Het busje is daarbij in brand gevlogen. De vier wilden de tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L. bevrijden. L. is direct na de bevrijdingspoging overgebracht naar de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught.

De advocaten Jan Vlug en Jan-Hein Kuijpers, die twee van de vier bijstaan, ’ontkennen noch bevestigen’ de nationaliteit van de mannen. Ze kunnen vanwege de beperkingen die er liggen op het onderzoek, niet ingaan op details.