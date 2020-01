Twee aanhoudingen voor drugsuitvoer via de post

Twee verdachten van de uitvoer van verdovende middelen via de post die maandag 20 januari in Den Haag werden aangehouden, zijn donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam. Het gaat om een 31 jarige man en een 21 jarige vrouw. Beiden gaan in bewaring, maar de één is geschorst en de ander blijft vastzitten.

Het Post Interventie Team (PIT) van de Landelijke Eenheid van de politie trof onder het gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie bij een instap in onderzoek 26Waupan maandagavond verdovende middelen, enkele gegevensdragers, contant geld en bitcoins aan. Het gaat om ongeveer 18 kilo harddrugs en in totaal ongeveer 42.000 aan bitcoins en geld (euro’s en Amerikaanse dollars) waarop beslag is gelegd.

Onderzoek

Het onderzoek komt voort uit een controle van postverzendingen naar het buitenland door de Douane. Bij deze controle is op 14 en 15 september 2019 een aantal enveloppen met verdovende middelen in beslaggenomen. Het PIT heeft onderzoek gedaan naar de enveloppen en dat heeft geleid tot de identificatie van de mannelijke verdachte. Naar aanleiding van die identificatie is in november 2019 onderzoek 26Waupan gestart. Dit heeft geleid tot de aanhouding van de man en de vrouw.