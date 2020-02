PostNL haalt ruim 80.000 cadeaus op voor Stichting Jarige Job

Voor het tweede jaar riepen PostNL en Stichting Jarige Job Nederland op om decembercadeaus in te leveren. In totaal werden er 80.172 cadeautjes ingezameld voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis niet genoeg geld is. Een 'Mooi Gebaar', zoals de campagne zo passend heet. Stichting Jarige Job zorgt er samen met de pakketbezorgers voor dat deze cadeaus terecht komen bij de juiste kinderen.

Driekwart van de Nederlandse ouders vindt het belangrijk dat álle kinderen in Nederland hun verjaardag kunnen vieren met een cadeau, dit blijkt uit representatief onderzoek van Stichting Jarige Job uitgevoerd door Dynata*. Helaas is dat niet het geval, meer dan 61.000 kinderen in Nederland kunnen hun verjaardag niet vieren omdat er thuis niet genoeg geld voor is. Met de ingeleverde cadeautjes wordt voor de kinderen een prachtige verjaardagsbox samengesteld met naast de cadeaus onder andere slingers, taart én traktaties om ook in de klas hun verjaardag te vieren.

'Klein leed', grote gevolgen

Nieuwe cadeautjes in de originele verpakking, in tegenstelling tot tweedehands of 'afdankertjes', zorgen ervoor dat dat kinderen zich écht jarig voelen. Armoede veroorzaakt in veel gevallen gevoelens van schaamte. Kleine momentjes van geluk zorgen ervoor dat de ouders hun kinderen kunnen weghouden van de moeilijke financiële situatie waarin zij zich bevinden. Het draagt eraan bij dat de kinderen zich kunnen richten op het enige waar zij zich mee bezig zouden moeten houden: kind zijn.



"Vandaag hebben wij het pakket in ontvangst mogen nemen. Het geeft veel rust te weten dat we de verjaardag van ons dochtertje dit jaar wél kunnen vieren met geweldige cadeaus. Heel, heel erg bedankt voor dit mooie pakket en alles wat jullie doen, het wordt heel erg gewaardeerd", aldus een blije ouder 2.

Voor élk kind een echte verjaardag

Huib Lloyd, oprichter Stichting Jarige Job: "Het is mooi om te zien hoeveel mensen met zoveel zorg en aandacht een of meerdere cadeautjes hebben uitgezocht, verpakt en opgestuurd. Vorig jaar hebben we 65.000 cadeautjes opgehaald, ons doel was om samen met PostNL dit jaar nóg meer cadeaus op te halen. Dat is gelukt! Met deze ruim 80.000 gedoneerde cadeautjes kunnen we élk kind een verjaardagsbox maken en hen een echte verjaardag geven. Iets waar we alleen maar van konden dromen!"