Files in Zuid-Duitsland op weg naar de sneeuw

Wie komend weekend met de auto naar de wintersport vertrekt moet rekening houden met lange files in Zuid-Duitsland. De deelstaat Beieren krijgt vakantie en dat valt samen met het carnavalsweekend. In Nederland begint voor scholen in de regio’s Midden en Zuid de voorjaarsvakantie. Veel Nederlanders vieren vakantie in Oostenrijk. Frankrijk is ook favoriet en staat op de tweede plaats, daarna volgen Duitsland en Zwitserland.

Vrijdagmiddag verwacht de ANWB in Duitsland al de eerste opstoppingen naar het zuiden. Op zaterdag is het vooral tussen 09.00 en 15.00 uur heel erg druk op de wegen. Dan wordt het aansluiten in de files op de A7 Ulm-Füssen, A8 Stuttgart-München-Salzburg, A9 Neurenberg-München en op de A93 tussen Rosenheim en Kufstein.

In de Franse Alpen is zaterdag de drukste dag van het wintersportseizoen. Er staan lange files op de routes naar de wintersportgebieden met piekuren tussen 10.00 en 13.00 uur. De knelpunten liggen ten oosten van Lyon, op de A40 Mâcon-Chamonix en op de A43 Lyon-Chambéry. De laatste kilometers van de N90 van Albertville naar Bourg St. Maurice bij Moûtiers kosten de meeste tijd, zo verwacht de ANWB.

Vakantiegangers in Oostenrijk moeten vooral zaterdag voorbereid zijn op veel vertraging. De grootste knelpunten zijn de Fernpasroute (B179) tussen Füssen en Reutte, de A10 bij Salzburg, de S16 bij Bludenz en de A12 tussen Kufstein en Landeck. Ook op de toegangsroutes naar de skigebieden loopt het verkeer op veel plaatsen vast. Na 14.00 uur neemt de drukte af.

In Zwitserland zijn zaterdag de A1 Zürich-Bern en de A9/A12 tussen Martigny en Vevey de grootste bottlenecks.

In Nederland verwacht de ANWB komend weekend weinig problemen op de weg. In het zuiden zijn tal van stadscentra lastig bereikbaar vanwege de carnavalsoptochten. In Amsterdam begint zaterdag de Huishoudbeurs in de RAI en in Utrecht is dit weekend de Motorbeurs in de Jaarbeurs.