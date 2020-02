Pedofiel Nelson M. aangehouden

In zijn woonplaats Lelystad is pedo-activist Nelson M. dinsdagochtend aangehouden omdat hij verdacht wordt van het bezit van kinderporno. Dit bevestigd een woordvoerder Wim de Bruin van het Landelijk Parket aan het AD.

Zijn aanhouding zou volgen naar aanleiding van een eerder onderzoek naar de voortzetting van pedofielenvereniging Martijn. Bij de huiszoeking in de woning van M. zijn gegevensdragers in beslag genomen. Volgens De Bruin zijn er meerdere zoekingen geweest. Dit gebeurde onder andere in Hengelo, Arnhem en Haarlem. Ook hier is volgens De Bruin materiaal in beslag genomen.

Nelson M. was niet lang geleden op televisie in het programma ‘Danny op straat’. Hier verkondigde M. een politieke partij op te willen richten met als doel het legaal maken om seks te hebben met kinderen. Volgens De Bruin staat dit hier volledig los van.