ProRail: Slalommen op de piste maar niet op de overweg

Slalom

'Via onze toezichtcamera’s bij overwegen zien we regelmatig slalommende verkeersdeelnemers. Auto’s, brommers, fietsers en voetgangers die nog snel even willen oversteken voordat de bomen gesloten zijn. Dit is levensgevaarlijk! Bewaar je slalomgedrag voor de piste en blijf gewoon wachten als de lichten beginnen te knipperen en de bellen gaan rinkelen. En ga pas weer rijden als de rode lichten gedoofd zijn. Er vallen regelmatig doden doordat mensen geen geduld hebben.

Houd het veilig op de overweg, slalommen doe je maar op de piste!', zo waarschuwt ProRail.

Negen doden

In 2019 vielen er negen doden en drie zwaargewonden bij overwegen. Zes doden vielen door het slalommen tussen de bomen door. Ook in 2018 waren dit er zes. In totaal waren er vorig jaar 42 botsingen.

Overwegen opheffen

Anne Zwiers, directeur overwegen bij ProRail: 'Ieder ongeval is er één te veel. En zeker als dit door roekeloos gedrag gebeurt. Een ongeval heeft enorm veel impact op familieleden, machinisten, incidentenbestrijders en andere hulpverleners. Ook leveren incidenten bij overwegen veel hinder op voor het treinverkeer. Overwegen passen niet in ons toekomstbeeld. ProRail wil daarom het aantal overwegen verder terugdringen door ze op te heffen en waar het kan, ze te vervangen door een tunnel of een brug. En door mensen te blijven vertellen hoe ze veilig kunnen oversteken.'

Boetes tot 240,- euro

Risicovol gedrag op overwegen is wettelijk verboden. De boete hiervoor kan oplopen tot 240 euro voor een auto of motor. Voor bromfietsers is dit 160 euro, voor fietsers 95 euro en voetgangers betalen 70 euro. Deze regels zijn er voor ieders eigen veiligheid, maar ook om de gevolgen van risicovol gedrag te voorkomen. Want al gaat het allemaal nét goed. Maar ook iedere bijna-aanrijding leidt tot vertraging van het trein-, en vaak ook het wegverkeer. Én tot grote schrik bij de machinist en overige weggebruikers.

Minder overwegen

Nederland telt ruim 2.100 openbare overwegen. Dertig jaar geleden waren dit er nog ruim 3.500. Een groot deel van alle openbare overwegen is momenteel al beveiligd. ProRail wil de komende jaren de openbaar toegankelijke Niet Actief Beveiligde Overwegen opheffen of beveiligen.