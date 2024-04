Voortvluchtige Belgische drugsbaron Tom M. in Berlijn gearresteerd

Dankzij nauwe samenwerking tussen FAST Duitsland, FAST België en FASTNL is donderdagavond de 48-jarige Belgische drugsbaron Tom M. in Berlijn aangehouden. Dit meldt de politie vrijdag.

Aanhouding

Tom M. die in het verleden langdurig gedetineerd was in Dubai, was sinds 2020 op de vlucht voor de Nederlandse autoriteiten voor een openstaand vonnis van een aantal jaren voor handel in cocaïne en heroïne en ook witwassen. Voor Nederland moet hij nog 11 jaar zitten en voor België staat er nog een detentie open van 8 jaar.

Veroordeelde was rechercheurs telkens net een stap voor

Het was in september 2020 dat FAST NL, het team dat voortvluchtige criminelen opspoort van de eenheid Landelijke Operaties en Interventies, werd belast met de opsporing van deze gewiekste groothandelaar/ importeur van onder andere cocaïne. Tijdens een lopend onderzoek naar hernieuwde criminele activiteiten, wist hij net de dans te ontspringen tijdens een inval in een Spaanse villa in september 2020.

Nieuwe veroordelingen

In de jaren daaropvolgend was de veroordeelde de rechercheurs telkens een stap voor en dwong hij de opsporingsdiensten tot het uiterste. In de afgelopen jaren groeide het aantal jaren gevangenisstraf wegens nieuwe processen en veroordelingen voor de import van grote partijen cocaïne waaronder een veroordeling van de Belgische rechtbank.

Aangehouden door de inspanning van de 3 FAST-teams

In januari 2023 leek het onderzoek in een stroomversnelling te komen toen de politie informatie kreeg over een mogelijke verblijfplaats in Duitsland. Het onderzoek leidde daarbij naar een horecagelegenheid in Berlijn, maar het laatste puzzelstukje ontbrak. Het lukte op dat moment niet om hem te traceren.

Samenwerking drie FAST-teams geïntensiveerd

Begin 2024 werd de samenwerking tussen de FAST-teams in Duitsland, België en Nederland geïntensiveerd. Dankzij de inspanning van de 3 teams kon de veroordeelde gisteravond worden aangehouden in dezelfde horecagelegenheid als waar hij in 2023 was gesignaleerd. Na de aanhouding bleek, dat hij zich onder een valse identiteit onopvallend had kunnen ophouden in de Berlijnse metropool.

Einde aan het imperium van de drugscrimineel

Zo komt na een lange zoektocht een einde aan het imperium van een doorgewinterde drugscrimineel die langdurig op de ‘Europese Most Wanted’ website heeft gestaan. De Duitse rechtbank zal moeten beslissen of Tom M. eerst aan België of Nederland zal worden overgeleverd. Maar vast staat dat hij zijn straf in beide gevallen zal moeten ondergaan.