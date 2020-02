Man belaagd ambulance personeel en bespuugd agent

Agenten hebben in het ziekenhuis een 26-jarige Rotterdammer aangehouden. Terwijl ambulancepersoneel de gewonde man op de Claudius Prinsenlaan probeerde te behandelen haalde de verdachte naar hen uit. In het ziekenhuis bespuugde hij een politieagent met bloed.

Ambulancepersoneel sloeg op zaterdag 22 februari rond 18.15 uur alarm toen de Rotterdammer, die bij hen in de ambulance terecht was gekomen vanwege een verwonding aan het hoofd, om zich heen begon te schoppen en slaan. Daarbij raakte hij tenminste een van de verpleegkundigen. Agenten kwamen ter plaatse en op dat moment werd de man al onder controle gehouden door twee van de verpleegkundigen. Er werd besloten dat de agenten de man naar het ziekenhuis zouden vervoeren omdat hij medische zorg nodig had.

Ziekenhuis

In het ziekenhuis probeerde de man nog een agent te slaan en werd een diender door hem bespuugd met bloed. Het ambulancepersoneel en de agent hebben aangifte tegen de man gedaan. Nadat hij behandeld was in het ziekenhuis is hij overgebracht naar het politiebureau.