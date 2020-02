CBS: Eindspurt omzetstijging autobranche 4e kwartaal 2019

De omzet in de auto- en motorbranche is in 2019 met 3,6 procent gestegen. Dit is het vijfde jaar op rij dat de omzet stijgt, al was de stijging minder groot dan in 2018 (4,4 procent). Met name de importeurs en de autohandel- en reparatie zagen in de tweede helft van 2019 hun omzet stijgen. Dit heeft onder andere te maken met de toename van de verkoop van elektrische auto’s. Dit meldt het CBS woensdag in het nieuwe Kwartaalbericht over de auto- en motorbranche.

Aantal vacatures gedaald

Gedurende het jaar gaven ondernemers in de autobranche aan dat zij een tekort aan arbeidskrachten hadden. Inmiddels is dat minder een belemmering geworden. 'Het aantal vacatures in de auto- en motorbranche is gedurende het jaar gedaald van 4,8 duizend naar 4 duizend. Het ondernemersvertrouwen is het hele jaar 2019 negatief geweest', aldus het CBS.

Hoogste omzettoename in vierde kwartaal

In het vierde kwartaal is de omzet met 8,4 procent gestegen, veel meer dan in het derde kwartaal (5,3 procent). De importeurs hebben de hoogste omzetstijging ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, te weten 15,4 procent. In de autohandel en -reparatie is de omzetstijging 11,8 procent hoger dan in het vierde kwartaal 2018. Bij deze deelbranches speelt nog de gunstige bijtelling voor 2019 voor elektrische auto’s een rol. In de zware-bedrijfsautobranche is de omzet in het vierde kwartaal 6,5 procent lager dan een jaar eerder. De omzetten in de gespecialiseerde reparatiebranche, de onderdelenbranche en de handel en reparatie van motorfietsen zijn min of meer gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder.

Vertrouwen auto- en motorbranche niet positief

Het vertrouwen onder ondernemers in de autobranche is ook het eerste kwartaal van 2020 nog negatief (–7,6). Dit was een kwartaal eerder nog –7,2. Van de ondernemers verwacht in het eerste kwartaal 10,5 procent een omzettoename in de komende 3 maanden. Vorig kwartaal sprak nog 26,4 procent van de ondernemers deze verwachting uit. In bijna alle branches is het vertrouwen van de ondernemers hoger dan in de autohandel en reparatie.

Minder faillissementen

Het aantal faillissementen in de auto- en motorbranche is in het vierde kwartaal gedaald. Er gingen 18 bedrijven failliet, 22 minder dan in het derde kwartaal van 2019.