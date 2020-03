Automobilist na wilde achtervolging gearresteerd

Een automobilist probeerde zich zaterdagmorgen op de A16 bij Zevenbergschen Hoek aan een politiecontrole te onttrekken. Na een wilde achtervolging belandde de auto in een tuin. Nadat hij te voet was gevlucht, werd de man in de Zoetendaal gearresteerd.

Rond 8.45 uur zagen agenten op de A16 een auto rijden, aan de voorbumper zat geen kentekenplaat. Toen bleek dat de kentekenplaat op de achterkant van een andere auto was, besloten ze de auto en de automobilist te controleren. Ze gaven hem een teken om te volgen naar een benzinestation, waarop de bestuurder er vandoor ging. Al snel werden richting de A17 door de vluchtauto snelheden van boven de tweehonderd kilometer per uur gereden. Mede door zijn roekeloos rijgedrag ontstonden gevaarlijke situaties, waarbij ook bijna een aanrijding ontstond.

Aanhouding

De vluchtauto reed daarna over de N285 richting Zevenbergen. In een woonwijk met een 30 kilometer zone reed de automobilist met een snelheid van zeker honderd kilometer per uur. Tot dan toe reed steeds een politieauto achter deze vluchtauto. Hierna verloor de politie deze auto uit het zicht. Op de Toutenburg verloor de man de macht over het stuur, reed door een hek en kwam in een tuin tot stilstand. Hij zette het daarna op een lopen, waarbij meerdere politie-eenheden bij de zoektocht werden ingezet. Hierbij werden ook een politiehelikopter en een politiehond ingezet. Rond 10.05 uur werd de vermoedelijke bestuurder in een woning aan de Zoetendaal gesignaleerd. Hij werd op straat aangehouden. Het bleek te gaan om een 35-jarige man uit Rijsbergen. Hij is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht en wordt zaterdag verhoord.

Politieonderzoek

De eerste onderzoeksresultaten laten zien dat de man met een ongeldig rijbewijs reed. De kentekenplaten op de auto bleken gestolen. In de auto werden nog twee gestolen kentekenplaten en een honkbalknuppel gevonden. Deze spullen zijn in beslag genomen. Ook is zaterdagmorgen bij een benzinestation aan de Zuidelijke Randweg in Klundert met de vluchtauto getankt zonder te betalen.