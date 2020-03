EOD gaat in Vlodrop gevonden vliegtuigbom WOII laten ontploffen

Metaaldetector

'Een persoon met een metaaldetector ontdekte deze in Nationaal Park de Meinweg. De EOD heeft de gemeente geadviseerd over een veilige aanpak voor het laten ontploffen van de vliegtuigbom', aldus de gemeente Roerdalen.

Vervoer vliegtuigbom niet mogelijk

Door de technische staat en zwaarte/sterkte van het explosief (1000-ponder) is vervoer niet mogelijk. Ook de situatie van de ontsteker is niet vast te stellen. Daarom wordt het explosief op locatie tot ontploffing gebracht. Door de acties die nodig zijn voor een veilige ontploffing is het gebied van 9 tot en met 13 maart verboden terrein. Het gaat om een stuk bos tussen de Scheidingsweg, spoor IJzeren Rijn, Hooibaan en Reeweg. De afsluiting is nodig omdat door de werkzaamheden gevaar ontstaat voor het ontploffen van de bom. Overtreders riskeren een geldboete.

Veilige ontploffing

Burgemeester Monique de Boer: 'Toen we hoorden dat er een bom was gevonden, was mijn eerste reactie dat we deze snel moesten laten verwijderen. De EOD stelde ons gerust. Want na een eerste onderzoek bleek dat de situatie veilig was. De bom ligt er al 75 jaar en zonder verstoring zou hij nog veel langer kunnen blijven liggen, maar goed dat willen we natuurlijk niet'.

Donderdag 14.00 u detonatie

'Ook de locatie midden in het bos speelt mee bij het advies van de EOD. Nu we er bomen gaan kappen en grond gaan vervoeren is de situatie wel gevaarlijk, daarom is het gebied afgezet. Op 12 maart is er een veiligheidscirkel rondom de bom van 200 meter. Er zijn geen woningen of bedrijven die gevaar lopen. Donderdag is er rond 14.00 uur mogelijk een trilling te voelen en horen mensen die in de omgeving wonen een plof.'

Voorzorgsmaatregelen veiligheid

Om te zorgen voor een veilige ontploffing zijn in overleg met de EOD, politie een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Het gebied rondom het explosief is afgezocht naar andere explosieven maar deze zijn niet gevonden. Er wordt tijdelijk een fietsroute afgesloten, hiervoor is een omleidingsroute aangegeven. De plek rondom het explosief is vrijgemaakt van bomen. E wordt een grote hoeveelheid zand (503 m3) naar het gebied gebracht om het explosief af te dekken voor de ontploffing. De politie en BOA’s zorgen op 12 maart voor een afzetting binnen een veiligheidsstraal van 200 meter rondom het explosief. Tussen maandag 9 maart en vrijdag 13 maart geldt er een noodverordening om mensen uit het gebied te weren.