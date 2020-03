Harde schijven backup donorregister 1998-2010 zijn weg uit kluis

Er blijken twee externe harde schijven, met daarop de backup van de registratie van alle donorformulieren uit de periode 1998-2010, zijn te verdwenen uit de kluis waar zij in bewaard werden. Dit heeft minister Hugo de Jonge minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens minister Bruins voor Medische Zorg, dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Kluis

'Bij het vernietigen van het papieren archief van het Donorregister is gebleken dat twee externe harde schijven met daarop een kopie (back-up) van alle donorformulieren met registraties en wijzigingen in het Donorregister in de periode 1998-2010 zich niet meer in de kluis bevonden waarin zij werden bewaard. Ik vind het zeer vervelend dat dit is gebeurd', zo schrijft De Jonge.

Datalek kan vertrouwen schaden

'Tot op heden heb ik geen signaal ontvangen van onbevoegde kennisname van de gegevens op de externe harde schijven. Het is echter uitermate belangrijk dat het publiek, aan de vooravond van het van kracht worden van de nieuwe Donorwet op 1 juli aanstaande, kan vertrouwen op een zorgvuldige en goed beveiligde omgang met persoonsgegevens door het Donorregister. Dat vertrouwen kan door een datalek geschaad worden', aldus De Jonge.

Onafhankelijk onderzoek

Het agentschap CIBG, beheerder van het Donorregister, heeft van het datalek melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Audit Dienst Rijk heeft verzocht een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Ook zal het CIBG de bestaande beveiligingsprocedures en werkinstructies evalueren en waar nodig aanscherpen. Het geconstateerde datalek heeft geen gevolgen voor orgaan- en weefseldonatieprocedures, zo schrijft de minister.