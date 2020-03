Uitslaande brand in loods timmerfabriek Heeswijk-Dinther

In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de brandweer rond 03.50 uur een melding binnen van een uitslaande brand bij Timmerfabriek Mari Jacobs B.V. aan De Morgenstond op het bedrijventerrein in Heeswijk-Dinther.

Opgeschaald

Al snel werd opgeschaald naar grote brand en rukte de brandweer met groot materieel uit. Een loods waar de spuiterij van het bedrijf was gevestigd brandde geheel uit. De politie sloot een deel van het bedrijventerrein af zodat de brandweerlieden niet werden gehinderd. Er werden drie blusvoertuigen en ook een hoogwerker ingezet om van bovenaf te blussen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Er raakte niemand gewond.

Brand weer opgelaaid

Afgelopen ochtend voerde de brandweer een nacontrole uit bij de loods. In het afgebrande pand staan tientallen big bags gevuld met zaagsel die vlam hebben gevat. Inmiddels is de brandweer druk bezig dit zaagsel naar buien te halen en daar af te blussen. Terwijl de brandweer hiermee bezig was vatte ook de loods weer opnieuw vlam. De brandweer verwacht vanmiddag nog lange tijd bezig te zijn met het nablussen van deze brand. De brandweer is nu met één blusvoertuig ter plaatse. Ook is een aannemer met een kraan aanwezig die de brandweerlieden assisteert.