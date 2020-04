Defensie print ID-kaarthouders voor politie

Op verzoek van de Staf Landelijke Politie maakte Defensie kaarthouders voor korpsen door heel Nederland.

Op gepaste afstand

Een samenwerking tussen Defensie en de eenheid Noord Nederland leidde tot een oplossing voor het op gepaste afstand kunnen controleren van identiteitsbewijzen. Die worden nu in de houder geschoven en met handschoenen aan gecontroleerd.

3D-printing is binnen defensie al langer in ontwikkeling. De militaire organisatie had de 500 houders binnen 48 uur beschikbaar.