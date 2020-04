Grote brand bij jeugdzorginstelling

Een grote uitslaande brand heeft voor grote schade gezorgd bij jeugdzorginstelling De La Salle in Boxtel.

De brand werd vrijdagavond rond half twaalf ontdekt in het pand waar volgens Omroep Brabant de technische dienst gevestigd was. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het pand.

De la Salle zorgt voor jongeren met gedragsproblemen en een lichte verstandelijke beperking. De brand woedde niet bij de gebouwen waar de jongeren wonen.

Het is niet de eerst keer dat er op het terrein een fors brand heeft gewoed. Afgelopen december werd een loods naast het gebouw wat nu in brand stond verwoest. Hierbij was er een vermoeden van brandstichting. De politie laat weten nu niet uit te gaan van brandstichting.