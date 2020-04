Gewonde man aangetroffen in Oosterwolde

Rond 14.10 uur kreeg de politie de melding van een gewond persoon met een tankstation aan de Venekoterweg. De man is volgens de politie mogelijk betrokken geweest bij een steekpartij.

Met onbekend letsel is de man naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek in Oosterwolde.

Momenteel doet de politie onderzoek aan de Venekoterweg in #Oosterwolde waar een gewonde man werd aangetroffen. De man is mogelijk betrokken geweest bij een steekincident. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek in Oosterwolde.