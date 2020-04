Man (28) verzet zich bij aanhouding in Delfzijl

Een 28-jarige man uit Delfzijl is zondagavond aangehouden voor het verlaten van een plaats ongeval, verzet bij aanhouding en belediging.

De man reed in een auto met Duits kenteken met twee kapotte wielen rond en werd als eerste gezien op de Jachtlaan. De auto werd door de politie leeg aangetroffen op de parkeerplaats aan het Menno van Coehoornplein.

Niet veel later werd de verdachte aangetroffen in de Marcus Buschstraat en werd aangehouden. Hij verzettte zich hevig tegen zijn aanhouding en beledigde de agenten. Bij hem is een speeksel- en blaastest afgenomen.

De verdachte is met spoed overgebracht naar het cellencomplex in de stad Groningen. De politie doet onderzoek naar het incident.