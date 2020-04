Inwoners Schijndel kunnen gratis in bad in gemeentelijke fontijn

Zondag ruikt het opmerkelijk fris op de rotonde aan het Plein 1944 in Schijndel. Onbekenden hebben zeepsop in het fontein gedaan waardoor de zeepbellen de fontein sieren.

De geur is heerlijk roept een van de voorbijgangers. Het is niet de eerste keer dat er zeepsop in de fontein is gegooid. De vorige keer is nog een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om het op te ruimen. Toen kwam de zeepsop ook echt op de rijbaan terecht waardoor het glad werd. Nu is dat niet het geval.