Kabinet sleutelt aan noodwet

Binnen enkele weken moet de wet de noodverordening gaan vervangen waarin maatregelen momenteel geregeld zijn. De nieuwe wet moet een einde maken aan ‘onhoudbare’, ‘ondemocratische’ en ‘ongrondwettelijke’ noodverordeningen.

Maatregelen als een verbod op groepsvorming zonder 1,5 meter afstand, zou de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van vereniging, godsdienst en onderwijs in de weg zitten. Het ingaan tegen de grondwet is alleen mogelijk als dit wettelijk is vastgelegd.