'Dinsdagpiek' RIVM was nog nooit zo laag

Afname aantal zieke mensen door COVID-19

'Het aantal mensen dat ziek wordt door het nieuwe coronavirus in Nederland neemt sinds eind maart af. Dit blijkt uit de afname van de aantallen nieuw gemelde patiënten, ziekenhuisopnames, IC intensive care -opnames en overlijdens per dag', aldus het RIVM.

Ruimer testbeleid

Ook het aantal mensen dat bij de huisarts komt vanwege klachten die passen bij het coronavirus daalt nog steeds. Dat blijkt uit cijfers van het Nivel. De virologische dagstaten laten zien dat, ondanks een ruimer testbeleid, de laatste drie weken het aantal geteste personen met klachten rond de 30.000 bleef liggen. Van deze geteste mensen heeft een steeds lager percentage COVID-19. Afgelopen week was dit 5%, maar eind maart was 29% van het aantal testen positief voor het coronavirus.

Totaal 44.249 COVID-19 patiënten

Tot en met 19 mei 10.00 uur zijn er in Nederland in totaal 44.249 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 11.613 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 5.715 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.

Actuele cijfers COVID-19 19 mei 2020

Positief geteste personen 44.249 (+108)

Ziekenhuisopnames 11.613 (+34)

Overleden personen 5.715 (+21)