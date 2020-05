Provincie Gelderland stemt in met Actieplan Wonen

Woensdag hebben de Provinciale Staten (PS) van de provincie Gelderland ingestemd met het Actieplan Wonen. 'Nu kunnen we aan de slag om de komende 5 jaar ongeveer 45.000 woningen te bouwen. Dit doen we samen met onder andere gemeenten, woningcorporaties, beleggers, bouwers, ontwikkelaars en regio’s. Daarvoor zetten we samen € 30 miljoen opzij', zo heeft de provincie bekendgemaakt.

Anders bouwen

Het Actieplan gaat niet alleen over geld. Er staat ook in dat de provincie procedures gaat versnellen, en nieuwe werkwijzen en technieken gebruiken. De woningen moeten betaalbaar zijn en voor een deel flexibel. Met flexibele bouw kan de provincie voorzien in de actuele woonbehoefte van bijzondere groepen zoals starters, daklozen, ouderen en jongeren. En als het nodig is kan de provincie die woningen veranderen, afbreken, vervangen of verplaatsen. De 14 acties die in het plan genoemd zijn vragen allemaal om grond en locaties, en om handen die het werk doen.

Subsidies, regels en locaties

De provincie gaat de subsidievoorwaarden en andere regels makkelijker maken. Maar om huizen te bouwen, zijn grond en gebouwen nodig. Dit is aan gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en andere grondeigenaren.