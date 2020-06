Gewonde bij ongeval in Klazienaveen

Op de kruising Dortsedijk / Kruiwerk in Klazienaveen kwamen twee auto`s met elkaar in botsing.

Hierbij raakte de vrouwelijke van de bruine auto gewond en is na onderzoek in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Emmen.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk, getuigen zeggen dat een voorrangsfout hier de oorzaak van was.

Politie doet onderzoek.. De weg is gedurende het onderzoek en berging van de voertuigen afgesloten.